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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
117
Час на прочитання
1 хв

Солодка парочка: 21-річну Міллі Боббі Браун заскочили за поцілунками з коханим

Пара сходила разом на теніс.

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Міллі Боббі Браун і Джейк Бонджові

Міллі Боббі Браун і Джейк Бонджові / © Associated Press

21-річна зірка популярного серіалу «Дивні дива» — Міллі Боббі Браун потрапила під приціл папараці. Її помітили на трибунах під час чемпіонату Miami Open на стадіоні Hard Rock Stadium у Маямі.

На цей спортивний матч вона прийшла зі своїм чоловіком Джейком Бонджові, за якого вийшла заміж минулого року. Їх заскочили папараці за поцілунками.

Міллі Боббі Браун і Джейк Бонджові / © Getty Images

Міллі Боббі Браун і Джейк Бонджові / © Getty Images

Міллі того дня була в смугастій мінісукні, на плечі накинула джемпер, а волосся прикрасила шпилькою з червоними шифоновими квітами. Джейк прийшов на стадіон у штанах кольору хакі та чорній футболці.

Нагадаємо, що Браун і Бонджові оголосили про свої заручини після майже дворічного знайомства. Про те, як він їй освідчився, Міллі розповіла на одному з популярних шоу.

Міллі Боббі Браун / © Associated Press

Міллі Боббі Браун / © Associated Press

Милли Бобби Браун_3 / © Associated Press

© Associated Press

Милли Бобби Браун_3 / © Associated Press

© Associated Press

Милли Бобби Браун_3 / © Associated Press

© Associated Press

Міллі Боббі Браун / © Associated Press

Міллі Боббі Браун / © Associated Press

Міллі Боббі Браун / © Getty Images

Міллі Боббі Браун / © Getty Images

Міллі Боббі Браун / © Getty Images

Міллі Боббі Браун / © Getty Images

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