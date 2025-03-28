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- Шоу-бізнес
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Солодка парочка: 21-річну Міллі Боббі Браун заскочили за поцілунками з коханим
Пара сходила разом на теніс.
21-річна зірка популярного серіалу «Дивні дива» — Міллі Боббі Браун потрапила під приціл папараці. Її помітили на трибунах під час чемпіонату Miami Open на стадіоні Hard Rock Stadium у Маямі.
На цей спортивний матч вона прийшла зі своїм чоловіком Джейком Бонджові, за якого вийшла заміж минулого року. Їх заскочили папараці за поцілунками.
Міллі того дня була в смугастій мінісукні, на плечі накинула джемпер, а волосся прикрасила шпилькою з червоними шифоновими квітами. Джейк прийшов на стадіон у штанах кольору хакі та чорній футболці.
Нагадаємо, що Браун і Бонджові оголосили про свої заручини після майже дворічного знайомства. Про те, як він їй освідчився, Міллі розповіла на одному з популярних шоу.