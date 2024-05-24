Солодка парочка: Зендею та Тома Голланда заскочили папараці в Лондоні

Закохані трималися за руки та були в гарному настрої.

Актор Том Голланд зараз багато часу проводить у Лондоні, оскільки задіяний у новій виставы за п'єсом Шекспіра "Ромео та Джульєтта". Вона показуватиметься глядачам у лондонському Театрі герцога Йоркського.

23 травня в театрі відбувся пресвечір, присвячений цій виставі, на який Голланд прийшов зі своєю дівчиною — акторкою Зендеєю. Пару помітили, коли вони виходили з театру, тримавшись за руки. Обидві зірки були одягнені у вбрання чорного кольору, але якщо Том вибрав луку від Prada, то чарівна Зендея вирішила підтримати британський бренд.

Дівчина одягла сукню від Vivienne Westwood із колекції весна-літо 2023 із рукавами три чверті та шнурівкою на корсеті. Сукня була повністю прикрашена дрібними стразами. Образ вона доповнила туфлями на підборах, прикрасою на шиї, а також зачіскою з низьким пучком.

Зендея та Том Голланд / Фото: Getty Images

Пара зустрічається від 2021 року, а познайомилися вони під час роботи над фільмом "Людина-павук". Вперше вони з'явилися як пара на червоній килимовій доріжці у листопаді 2021 року, коли розпочався престур фільму "Людина-павук: Додому шляху нема".

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