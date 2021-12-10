Соломія Вітвіцька, Ліда Лі, Катя Тейлор та інші на презентації колекції на честь "Футуромарення" в Мистецькому арсеналі

Мистецький арсенал та бренд MARSALA представили колаборацію, яку створили в рамках виставки "Футуромарення".
Костянтин Марценківський, дизайнер Мистецького арсеналу, разом із Марією Маслій, дизайнеркою бренду MARSALA, показали колаборацію, яка складається з моносережки, класичної білої сорочки оверсайз з принтом картини Казимира Малевича з колекції Мистецького арсеналу та двох варіацій худі.
“Колаборація з Марією Маслій для Мистецького арсеналу - важливий експеримент, який дозволяє нашим відвідувачам в інакший спосіб взаємодіяти не лише з експонатами виставки, а й з самим мистецьким явищем - футуризмом. Це можливість по-новому подивитись на естетичну революцію 20-х років ХХ століття, впустити її до своєї ідентичності”, - говорить про проєкт директорка Мистецького арсеналу Олеся Островська-Люта.
На презентацію та екскурсію виставкою завітали українські журналісти, телеведучі та друзі обох партнерів: Соломія Вітвіцька, Ліда Лі, Марія Кауфман, Альона Мисько, Євгенія Кулеба, Ольга Безхмельницина, Богдана Неборак, Марія Прошковська, Марина Щербенко та інші.
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