Соломія Вітвіцька, Ліда Лі, Катя Тейлор та інші на презентації колекції на честь "Футуромарення" в Мистецькому арсеналі

Соломія Вітвіцька, Ліда Лі, Катя Тейлор та інші на презентації колекції на честь "Футуромарення" в Мистецькому арсеналі

Мистецький арсенал та бренд MARSALA представили колаборацію, яку створили в рамках виставки "Футуромарення".

Костянтин Марценківський, дизайнер Мистецького арсеналу, разом із Марією Маслій, дизайнеркою бренду MARSALA, показали колаборацію, яка складається з моносережки, класичної білої сорочки оверсайз з принтом картини Казимира Малевича з колекції Мистецького арсеналу та двох варіацій худі.

“Колаборація з Марією Маслій для Мистецького арсеналу - важливий експеримент, який дозволяє нашим відвідувачам в інакший спосіб взаємодіяти не лише з експонатами виставки, а й з самим мистецьким явищем - футуризмом. Це можливість по-новому подивитись на естетичну революцію 20-х років ХХ століття, впустити її до своєї ідентичності”, - говорить про проєкт директорка Мистецького арсеналу Олеся Островська-Люта.

Соломія Вітвіцька / Олександр Попенко

На презентацію та екскурсію виставкою завітали українські журналісти, телеведучі та друзі обох партнерів: Соломія Вітвіцька, Ліда Лі, Марія Кауфман, Альона Мисько, Євгенія Кулеба, Ольга Безхмельницина, Богдана Неборак, Марія Прошковська, Марина Щербенко та інші.

Інгеборга Даукшене та Світлана Мейс / Олександр Попенко

Катерина Тейлор та Марія Маслій / Олександр Попенко

Анна Арутюнова / Олександр Попенко

Юрій Марченко / Олександр Попенко

Єлизавета Гордійчук / Олександр Попенко

Катерина Черняк / Олександр Попенко

Анна Межуєва / Олександр Попенко

Марі Віннікова / Олександр Попенко

Олеся Островська-Люта / Олександр Попенко

Костя Марценківський / Олександр Попенко

Марина Міщенко-Олевська та Марина Маслій / Олександр Попенко

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