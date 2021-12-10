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Соломія Вітвіцька, Ліда Лі, Катя Тейлор та інші на презентації колекції на честь "Футуромарення" в Мистецькому арсеналі

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Соломія Вітвіцька, Ліда Лі, Катя Тейлор та інші на презентації колекції на честь "Футуромарення" в Мистецькому арсеналі

Марія Маслій та Олеся Островська-Люта / Олександр Попенко

Мистецький арсенал та бренд MARSALA представили колаборацію, яку створили в рамках виставки "Футуромарення".

Костянтин Марценківський, дизайнер Мистецького арсеналу, разом із Марією Маслій, дизайнеркою бренду MARSALA, показали колаборацію, яка складається з моносережки, класичної білої сорочки оверсайз з принтом картини Казимира Малевича з колекції Мистецького арсеналу та двох варіацій худі.

“Колаборація з Марією Маслій для Мистецького арсеналу - важливий експеримент, який дозволяє нашим відвідувачам в інакший спосіб взаємодіяти не лише з експонатами виставки, а й з самим мистецьким явищем - футуризмом. Це можливість по-новому подивитись на естетичну революцію 20-х років ХХ століття, впустити її до своєї ідентичності”, - говорить про проєкт директорка Мистецького арсеналу Олеся Островська-Люта.

Соломія Вітвіцька / © Олександр Попенко
Соломія Вітвіцька / Олександр Попенко

На презентацію та екскурсію виставкою завітали українські журналісти, телеведучі та друзі обох партнерів: Соломія Вітвіцька, Ліда Лі, Марія Кауфман, Альона Мисько, Євгенія Кулеба, Ольга Безхмельницина, Богдана Неборак, Марія Прошковська, Марина Щербенко та інші. 

Інгеборга Даукшене та Світлана Мейс / © Олександр Попенко
Інгеборга Даукшене та Світлана Мейс / Олександр Попенко
Катерина Тейлор та Марія Маслій / © Олександр Попенко
Катерина Тейлор та Марія Маслій / Олександр Попенко
Анна Арутюнова / © Олександр Попенко
Анна Арутюнова / Олександр Попенко
Юрій Марченко / © Олександр Попенко
Юрій Марченко / Олександр Попенко
Єлизавета Гордійчук / © Олександр Попенко
Єлизавета Гордійчук / Олександр Попенко
Катерина Черняк / © Олександр Попенко
Катерина Черняк / Олександр Попенко
Анна Межуєва / © Олександр Попенко
Анна Межуєва / Олександр Попенко
Марі Віннікова / © Олександр Попенко
Марі Віннікова / Олександр Попенко
Олеся Островська-Люта / © Олександр Попенко
Олеся Островська-Люта / Олександр Попенко
Костя Марценківський / © Олександр Попенко
Костя Марценківський / Олександр Попенко
Марина Міщенко-Олевська та Марина Маслій / © Олександр Попенко
Марина Міщенко-Олевська та Марина Маслій / Олександр Попенко

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