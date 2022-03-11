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Соломія Вітвіцька показала фото із колегою всеукраїнського телемарафону

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Соломія Вітвіцька показала фото із колегою всеукраїнського телемарафону

Соломія Вітвіцька та Ігор Циганик / Instagram Соломії Вітвіцької

Ведуча ТСН Соломія Вітвіцька поділилася с підписниками  світлинами зі студії 1+1.

На фото Вітвіцька зазнімкована з Ігорем Цигаником - спортивним журналістом та коментатором. Разом вони стали ведучими всеукраїнського телемарафону.

"Однокурсники і друзі. А тепер ще й вперше співведучі всеукраїнського телемарафону", - підписала фото Соломія.

Також спільну світлину опублікував і Ігор Циганик.

"Колись сиділи з Соломією Вітвіцькою за одною партою в університеті, а тепер за одним столом у ТСН! Разом до перемоги!", - йдеться у підписі до фото.

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