Сорти троянд, названі на честь знаменитих особистостей

Протягом багатьох років троянди були однією з головних і улюблених квітів, а сортів їх настільки багато, що часто їм дають імена відомих особистостей. Зародилася ця мода у 50-ті роки, але тоді переважно називали їх іменами популярних кіноакторок, а вже у 80-х до них приєдналися актори-чоловіки, письменники, спортсмени і навіть політики.

Принцеса Діана

Ця троянда відома також в деяких країнах під такими назвами: "Діана", "Елегантна Леді Діана", "Принцеса Вельська". Вона являє собою чайно-гібридну троянду, квіти якої мають приємну суміш рожевого і кремового кольорів. У теплішому кліматі і з віком її забарвлення темніє. Квіти мають кількість пелюсток до 40 і досягають 12 сантиметрів у діаметрі.

Фото: Getty Images

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Штеффі Граф

Штеффі Граф — німецька тенісистка, а квітка, яку назвали на її частина — ніжна чайно-гібридна троянда середнього розміру. Вона має великі махрові пелюстки з сильним солодким ароматом.

Фото: Getty Images

Штеффі Граф / Фото: Associated Press

Йоганнес Рау

Йоганнес Рау — федеральний президент Німеччини, який був на посаді від 1999 до 2004 років. 2001 року на його честь назвали ніжну жовто-рожеву троянду, розмір якої досягає в діаметрі 10 сантиметрів.

Фото: Getty Images

Йоганнес Рау / Фото: Associated Press

Гайді Клум

На честь німецької супермоделі квітку назвали 2005 року. Кущі троянди не високі десь 40-50 сантиметрів, квіти мають незвичайний бузково-фіолетове забарвлення, а їхній діаметр 5-6 сантиметрів. Часто у забарвленні бувають квіти трохи темніші або світліші, адже на колір може впливати якість ґрунту і догляду.

Фото: Getty Images

Хайді Клум / Фото: Getty Images

Йоганн Вольфганг фон Гете

На честь німецького письменника назвали рослину з дуже великими махровими квітами насиченого фіолетового-малинового забарвлення. Кущ досить високий близько 120 сантиметрів, а квіти у діаметрі досягають 15 сантиметрів.

Фото: Getty Images

Рой Блек

На честь німецького співака назвали абсолютно ідеальну білу троянду. Рослина досить велика, а цвітіння тривале і рясне. Квітка часто перемагала у різних конкурсах.

Фото: Getty Images

Рой Блек / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета II

Ім'я королеви Великої Британії від 1954 року носить ніжна квітка рожевого кольору. Квіти за формою схожі на чайно-гібридні троянди, але з'являються у великих суцвіттях по 3-15 штук. Цвітіння у рослини рясне і тривале. На рослині майже немає шипів, а її аромат ніжний, несильний і солодкий.

Фото: Getty Images

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

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