Спадний Місяць від 14 до 27 квітня 2025 року: що на нас чекає в цей час

Спадний Місяць від 14 до 27 квітня 2025 року / © Credits

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Квітневу повню традиційно називають Рожевим Місяцем, і саме вона визначає енергетичне тло на найближчі два тижні. Ця назва прийшла з північноамериканських звичаїв, де в цей час розквітає дика флокса — рожева ніжна рослина, що символізує відродження, любов і пробудження після зими. Хоча Місяць на небі не набуває рожевого кольору, його символічне значення в цей період особливо м’яке, гармонійне та глибоке, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Рожевий Місяць несе енергію оновлення, гармонії та балансу, а її розташування у знаку Терези посилює теми взаємодії, партнерства та справедливості. Це символ пробудження, ніжності та переходу від внутрішнього до зовнішнього розквіту.

Під час спадного Місяця особливо яскраво відчувається контраст між ідеалом і реальністю.

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Терези — знак світу. А Місяць, що убуває, після повного місяця в цьому знаку пропонує примиритися з тим, що вже неможливо змінити. Найближчими днями може прийти усвідомлення, що іноді гармонія не в тому, щоб все виправити, а в тому, щоб відпустити те, що більше не приносить задоволення.

Місяць у квітні допомагає м’яко відпустити, віддрукувати в серці уроки, отримані в повний місяць, і звільнити місце для нової весни в душі. В архетиповому сенсі її можна пов’язати з кількома символами:

Мудра Стара — символ накопиченого досвіду та усвідомленості. Цей архетип нагадує необхідність аналізу пройденого шляху, осмислення уроків та підготовки до нового етапу життя.

Самітник — архетип усамітнення та внутрішнього пошуку. Зменшуючий Місяць створює простір для роздумів, медитації та самопізнання.

Алхімік — енергія трансформації та глибинних змін. Цей період допомагає очиститися від старого, позбутися зайвого та підготуватися до оновлення.

Страж Порогів — архетип переходу, пов’язаний із завершенням одного циклу та початком нового. Він допомагає усвідомити важливість перехідних моментів та його впливом геть подальший шлях.

Місяць вчить нас відпускати, завершувати і накопичувати мудрість, щоб у молодик почати все заново. Після напружених та яскравих днів першої половини квітня настає природна фаза «видиху», паузи, внутрішнього фокусу. У цей час особливо корисні духовні практики — медитації, розставляння, йога, ведення щоденника, інтуїтивне малювання. Менше активності — більше споглядання у дні спаду Місяця.

Особливості періоду спадного Місяця у квітні 2025 року

13 - 19 квітня:

Час, коли енергія повні ще потужна, але вже йде на спад.

Підходить для аналізів у взаєминах, прощення, відпускання старих образ.

Гарний час для завершення творчих процесів чи внутрішнього переосмислення свого стилю, уподобань, естетики.

20 - 25 квітня:

Підключаються впливи Марса у Леві та Плутона у Водолії — можуть виникнути внутрішні напруження, особливо у темах влади, волі, особистих кордонів.

Це чудовий момент для глибокої трансформації, роботи з родом, перезапису переконань, психотерапії.

Можливі емоційні сплески — не пригнічуй почуття, але спрямовуй їх у творчість чи практики, що очищають.

26 - 27 квітня: Бальзамічний місяць

Заключна стадія перед молодиком.

Час тиші, підсумку, благословення.

Дуже добре підходить для ритуалів відпускання, вибачення, підбиття підсумків, подяки.

Існує безліч ритуалів та енергетичних практик, які допомагають звільнити серце від тяжкості невисловлених слів, давніх образ, почуття провини чи жалю. Їх потрібно проводити у вечірній час, бажано в тиші та самоті. Ось одна із них:

Що потрібно:

біла або рожева свічка (символ Венери та очищення);

аркуш паперу та ручка;

невелика миска з водою;

сухі пелюстки (можна флоксу, троянди, лаванди);

музика без слів чи звуки природи (опціонально);

ароматична олія (наприклад, ладан, лаванда, троянда).

Хід практики:

1. Підготуйте простір.

Очистіть приміщення, запаліть свічку. За бажанням увімкніть м’яку музику. Зануріть пальці у воду з пелюстками і трохи помасажуйте в ділянці серця (грудної клітки), подумки кажучи:

«Я готова відпустити все, що більше не служить любові і світла».

2. Лист образи та прощення.

Візьміть аркуш паперу та напишіть у вільній формі:

Кого хочете пробачити — і за що.

За що ви хочете пробачити себе?

Що більше не хочеться носити у своєму серці.

Пишіть все чесно, не соромлячись слів. Навіть якщо це важкі емоції — вони тут, щоби бути побаченими та зціленими.

3. Слова відпускання.

Прочитайте текст вголос або про себе:

«Я бачу біль. Я бачу образу.

Але я вибираю не нести її далі.

Я відпускаю все, що тяжить.

Я прощаюсь і прощаюся.

Моє серце вільне. Моя душа світла.

Хай буде так».

4. Спалити або розірвати лист.

Якщо безпечно — спаліть його, кинувши попіл у воду. Або розірвіть і покладіть у миску.

Уявіть, як вода очищає все, що ви відпускаєте. Подякуйте цій стихії.

5. Закрийте практику.

Згасіть свічку зі словами:

«Світло повертається до моєї душі.

Я у мирі з собою.

Я у мирі зі світом».

Цей ритуал зробить серце стане легким та відкритим, допоможе наповнити простір навколо нової, теплої, по-венеріанськи гарної енергії. Період спадного Місяця, що почався у знаку Терези, дає можливість розплутати вузли, заспокоїти душу, підготувати ґрунт для наступного циклу.

Венеріанська енергія продовжує звучати і після молодика 27 квітня о 22:31 (gmt+3), яке відбудеться також у знаку управління Венери — Тельці. А це означає, що попереду цілий місяць, коли очищення та відродження відбувається через красу, прийняття та ніжність. Спадний Місяць у квітні забере все зайве, що дозволить серцю стати вільним і легким — як пелюстка флоксу на весняному вітрі.