Спека – не завада: Джорджина Родрігес влаштувала тренування на пляжі

Після вильоту збірної Португалії з Євро-2024 Кріштіану Роналду відвіз свою велику родину на відпочинок на березі Червоного моря. Фотографіями з пляжу поділилася в Instagram його кохана та мати його дітей – 30-річна модель та інфлуенсерка Джорджина Родрігес.

Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Але, як виявилося, Кріштіану навіть на відпочинку не пропускає тренувань та влаштував пробіжку прямо на березі моря. Компанію йому склала Джорджина. Відео вона показала у соцмережі.

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Родрігес у спортивному топі, шортах та кепці біжить по піску. Відомо, що температура повітря тоді становила 33 градуси. Але навіть це не стало на заваді заняттям спортом.

Нагадаємо, раніше Джорджина Родрігес сходила на футбольний матч і підтримала бойфренда. Це була гра між збірними Франції та Португалії у рамках Євро-2024. Французи обіграли команду Кріштіану Роналду в серії пенальті та вийшли до півфіналу.

Фото: Instagram Джорджини Родрігес

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