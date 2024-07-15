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Спека – не завада: Джорджина Родрігес влаштувала тренування на пляжі

Спека – не завада: Джорджина Родрігес влаштувала тренування на пляжі

Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Дівчина зі своїм коханим відпочиває на березі Червоного моря.

Після вильоту збірної Португалії з Євро-2024 Кріштіану Роналду відвіз свою велику родину на відпочинок на березі Червоного моря. Фотографіями з пляжу поділилася в Instagram його кохана та мати його дітей – 30-річна модель та інфлуенсерка Джорджина Родрігес.

© Instagram Джорджини Родрігес
Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Але, як виявилося, Кріштіану навіть на відпочинку не пропускає тренувань та влаштував пробіжку прямо на березі моря. Компанію йому склала Джорджина. Відео вона показала у соцмережі.

(Листайте праворуч, щоб побачити відео)

Родрігес у спортивному топі, шортах та кепці біжить по піску. Відомо, що температура повітря тоді становила 33 градуси. Але навіть це не стало на заваді заняттям спортом.

Нагадаємо, раніше Джорджина Родрігес сходила на футбольний матч і підтримала бойфренда. Це була гра між збірними Франції та Португалії у рамках Євро-2024. Французи обіграли команду Кріштіану Роналду в серії пенальті та вийшли до півфіналу.

© Instagram Джорджини Родрігес
Фото: Instagram Джорджини Родрігес

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