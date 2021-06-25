Спека в місті: Ешлі Грем опублікувала фото в купальнику

Модель Plus size ніколи не соромилася показувати свої відверті фотографії шанувальникам.

В Instagram 33-річна Ешлі Грем опублікувала черговий такий знімок, на якому зображена в блакитному купальнику. В руках знаменитість тримає склянку з прохолодним напоєм. А поверх купальника на ній накинута сорочка.

Раніше в своїй публікації Грем закликала й інших жінок не соромитися свого тіла і сміливо носити те, що хочеться в жарку погоду. У публікації Ешлі тоді написала, що знає, як це соромитися свого тіла і оголятися на публіці. А ще запостила цілу серію знімків інших дівчат, які не посоромилися роздягтися і закликала полюбити себе.

Грем давно не соромиться показувати себе в купальнику і навіть без нього. Її підписники в коментарях часто пишуть їй слова подяки за це.

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