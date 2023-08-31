Спереду – айворі, а ззаду – оксамит: італійська аристократка відвідала кінофестиваль у сукні Schiaparelli

Амбасадорка ювелірного бренду Cartier і спадкоємиця одного з найбагатших кланів Італії – 36-річна Б'янка Брандоліні д'Адда – відвідала червону доріжку Венеційського кінофестивалю, який традиційно стартував на острові Лідо. Цьогорічний захід святкує 80-й ювілей.

Те, що Б'янка з'явилася на кінофестивалі не дивно, адже проводиться він на її батьківщині – її батьки – венеціанські аристократи граф та графиня Руй та Джорджина Брандоліні д'Адда. Б'янка народилася в Парижі, але виросла у Венеції, у старовинному фамільному маєтку. З раннього віку вона жила в розкоші та обожнює ювелірні прикраси, яких у неї величезна колекція.

На червону доріжку у Венеції знаменита красуня вийшла у діамантовому короткому кольє від Cartier, розкішному браслеті та каблучці на вказівному пальці, у вухах у неї були лаконічні діамантові сережки-пусети. Але не менш ефектним було її вбрання, оскільки вона надала перевагу одному з найдорожчих, розкішних і знаменитих французьких Модних домів — Schiaparelli. Її сукня була розроблена для колекції весна-літо 2023 і складається з двох кольорів: спереду воно з ніжного шовку у відтінку айворі, а ззаду з чорного оксамиту, що перетікає у довгий шлейф.

Б'янка Брандоліні / Фото: Getty Images

Вбрання було лаконічне і єдина його прикраса — елегантне драпування в зоні грудей. Волосся аристократка зібрала у низький хвіст, а її макіяж був досить лаконічним та з акцентом на очах.

Б'янка Брандоліні / Фото: Getty Images

Соцмережі дівчини схожі на казку — відпочинок, дорогі прикраси та вбрання, постійні тусовки на вечірках та світських заходах. Також вона часто постить знімки з різних курортів та країн, оскільки живе на три міста – Париж, Венецію та Ріо. Перед тим, як вийти на червону доріжку, вона показала чорне вбрання з пишними рукавами, у якому прибула на водному таксі до Венеції.

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