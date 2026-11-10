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- Шоу-бізнес
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Спільний гардероб: Блейк Лайвлі одягла сорочку чоловіка за 990 доларів і похизувалась образом
Зірка опублікувала в Instagram селфі та з гумором зізналася, що вони з чоловіком діляться одягом.
39-річна голлівудська акторка Блейк Лайвлі продемонструвала повсякденний образ, для якого запозичила річ із гардеробу свого чоловіка — 50-річного актора Раяна Рейнольдса.
«Знайдіть чоловіка, з яким можна ділитися одягом», — написала Лайвлі під фотографією.
Головним акцентом її образу стала блакитна сорочка американського бренду Thom Browne вартістю 990 доларів. Модель прикрашена незвичайною вишивкою: на тканині зображено гусака, що стоїть у ставку серед зелених очеретів.
Акторка поєднала вільну сорочку з блакитними джинсами прямого крою, підвернутими знизу, чорно-білими лоферами та ніжно-рожевими шкарпетками. Довершили образ темно-синя хустка на шиї, золоті прикраси та вінтажна сумка Hermès. При цьому Блейк окремо уточнила, що сумка належить саме їй, а не Раяну.
Ця кумедна публікація стала ще одним прикладом фірмового почуття гумору подружжя, яке нерідко жартує одне над одним у соцмережах. Нещодавно Лайвлі також оригінально привітала Рейнольдса з 50-річчям, опублікувавши відео, на якому актор тримає їхнього собаку в переносці на грудях. «З днем народження, мій няньку», — пожартувала тоді знаменитість.
Нагадаємо, раніше Блейк Лайвлі доповнила вінтажну блискучу мінісукню сумкою-відром.