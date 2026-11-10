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- Шоу-бізнес
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Співачка Еллі Голдінг одягла прозору мереживну сукню, як у Періс Гілтон
Зірка продемонструвала гарний вечірній образ.
Британська співачка Еллі Голдінг здивувала шанувальників відвертим образом, який нагадав вбрання світської левиці Періс Гілтон. 39-річна артистка опублікувала в Instagram серію фотографій, на яких продемонструвала ефектний образ у готичній естетиці.
Для фотосесії Голдінг обрала довгу напівпрозору сукню з високим коміром, довгими рукавами та мереживним візерунком. Крізь тонку тканину проглядалася чорна білизна, а виріз на грудях додавав вбранню пікантності.
Свій образ співачка доповнила чорною шкіряною маскою на очі, масивним хрестом на ланцюжку та сережками. Волосся вона залишила розпущеним, а в макіяжі зробила акцент на очах.
Зазначимо, подібне вбрання раніше демонструвала Періс Гілтон. У мереживній сукні світська левиця з’явилася на гала-вечорі BoF 500 у Парижі.
Нагадаємо, раніше Еллі Голдінг потрапила під приціл папараці у США.