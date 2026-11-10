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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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173
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1 хв

Співачка Еллі Голдінг одягла прозору мереживну сукню, як у Періс Гілтон

Зірка продемонструвала гарний вечірній образ.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Еллі Голдінг

Еллі Голдінг / © Instagram Еллі Голдінг

Британська співачка Еллі Голдінг здивувала шанувальників відвертим образом, який нагадав вбрання світської левиці Періс Гілтон. 39-річна артистка опублікувала в Instagram серію фотографій, на яких продемонструвала ефектний образ у готичній естетиці.

Еллі Голдінг / © Instagram Еллі Голдінг

Еллі Голдінг / © Instagram Еллі Голдінг

Еллі Голдінг / © Instagram Еллі Голдінг

Еллі Голдінг / © Instagram Еллі Голдінг

Для фотосесії Голдінг обрала довгу напівпрозору сукню з високим коміром, довгими рукавами та мереживним візерунком. Крізь тонку тканину проглядалася чорна білизна, а виріз на грудях додавав вбранню пікантності.

Еллі Голдінг / © Instagram Еллі Голдінг

Еллі Голдінг / © Instagram Еллі Голдінг

Еллі Голдінг / © Instagram Еллі Голдінг

Еллі Голдінг / © Instagram Еллі Голдінг

Еллі Голдінг / © Instagram Еллі Голдінг

Еллі Голдінг / © Instagram Еллі Голдінг

Свій образ співачка доповнила чорною шкіряною маскою на очі, масивним хрестом на ланцюжку та сережками. Волосся вона залишила розпущеним, а в макіяжі зробила акцент на очах.

Еллі Голдінг / © Instagram Еллі Голдінг

Еллі Голдінг / © Instagram Еллі Голдінг

Еллі Голдінг / © Instagram Еллі Голдінг

Еллі Голдінг / © Instagram Еллі Голдінг

Зазначимо, подібне вбрання раніше демонструвала Періс Гілтон. У мереживній сукні світська левиця з’явилася на гала-вечорі BoF 500 у Парижі.

Періс Хілтон / © Associated Press

Періс Хілтон / © Associated Press

Нагадаємо, раніше Еллі Голдінг потрапила під приціл папараці у США.

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