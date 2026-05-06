Співачка Еллі Голдінг поділилася рідкісним фото з новонародженою донькою
Два місяці тому зірка стала мамою вдруге, проте фото з дитиною показує нечасто.
6 березня 39-річна британська співачка і композиторка Еллі Голдінг вдруге стала мамою — в артистки народилася донька. Батьком дівчинки є нинішній обранець зірки, 28-річний актор Бо Міннір.
Зірка вирішила порадувати своїх шанувальників новим фото зі своєю новонародженою донькою. На знімку в Instagram вона зображена під час годування дитини грудьми. Цікаво, що робить це Еллі в чорних сонцезахисних окулярах.
Після пологів співачка почала швидко відновлюватися і повертати свою форму, щоб приступити до роботи і відновити своє світське життя. І вже через три тижні після пологів Еллі повернулася до тренувань і показала селфі зі спортзалу.
Нагадаємо, про свою другу вагітність Еллі повідомила на церемонії Pandora Fashion Awards 2025, коли вийшла на червону доріжку в кроптопі, що оголив її вже досить великий живіт.