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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
201
Час на прочитання
1 хв

Співачка Еллі Голдінг показала свого коханого, який на 10 років молодший за неї

Наприкінці травня хлопець святкував свій день народження.

Автор публікації
Юлія Кудринська
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Еллі Голдінг

Еллі Голдінг / © Instagram Еллі Голдінг

39-річна британська співачка і композиторка Еллі Голдінг опублікувала у своєму Instagram серію фото, на яких зображений її бойфренд — актор Бо Міннієр, якому 30 травня виповнилося 29 років. У такий спосіб зірка вирішила його привітати.

На рідкісних фото Бо зазнімкований на лежаку біля басейну, в поїзді, на тлі нічного міста і в обіймах з вагітною Еллі.

Бойфренд Еллі Голдінг — Бо Міннієр / © Instagram Еллі Голдінг

Бойфренд Еллі Голдінг — Бо Міннієр / © Instagram Еллі Голдінг

Бойфренд Еллі Голдінг — Бо Міннієр / © Instagram Еллі Голдінг

Бойфренд Еллі Голдінг — Бо Міннієр / © Instagram Еллі Голдінг

Бойфренд Еллі Голдінг — Бо Міннієр / © Instagram Еллі Голдінг

Бойфренд Еллі Голдінг — Бо Міннієр / © Instagram Еллі Голдінг

Еллі Голдінг із бойфрендом — Бо Міннієром / © Instagram Еллі Голдінг

Еллі Голдінг із бойфрендом — Бо Міннієром / © Instagram Еллі Голдінг

Нагадаємо, пара офіційно підтвердила свої стосунки у вересні 2025 року. А 6 березня цього року Голдінг народила від актора доньку, яку назвали Айріс.

Зазначимо, про свою другу вагітність Еллі повідомила на церемонії Pandora Fashion Awards 2025, коли вийшла на червону доріжку в кроптопі, що оголив її вже досить великий живіт.

Раніше, нагадаємо, Еллі Голдінг була одружена з артдилером Каспаром Джоплінгом. Про їхнє розкішне весілля 2019-го говорили всі, адже воно було не гіршим за королівські святкування. Однак уже 2024 року пара розлучилася після чотирьох років шлюбу, у них є спільний син.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
201
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