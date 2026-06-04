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- Шоу-бізнес
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Співачка Еллі Голдінг показала свого коханого, який на 10 років молодший за неї
Наприкінці травня хлопець святкував свій день народження.
39-річна британська співачка і композиторка Еллі Голдінг опублікувала у своєму Instagram серію фото, на яких зображений її бойфренд — актор Бо Міннієр, якому 30 травня виповнилося 29 років. У такий спосіб зірка вирішила його привітати.
На рідкісних фото Бо зазнімкований на лежаку біля басейну, в поїзді, на тлі нічного міста і в обіймах з вагітною Еллі.
Нагадаємо, пара офіційно підтвердила свої стосунки у вересні 2025 року. А 6 березня цього року Голдінг народила від актора доньку, яку назвали Айріс.
Зазначимо, про свою другу вагітність Еллі повідомила на церемонії Pandora Fashion Awards 2025, коли вийшла на червону доріжку в кроптопі, що оголив її вже досить великий живіт.
Раніше, нагадаємо, Еллі Голдінг була одружена з артдилером Каспаром Джоплінгом. Про їхнє розкішне весілля 2019-го говорили всі, адже воно було не гіршим за королівські святкування. Однак уже 2024 року пара розлучилася після чотирьох років шлюбу, у них є спільний син.