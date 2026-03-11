Співачка Еллі Голдінг стала мамою вдруге

Еллі Голдінг / © Associated Press

39-річна британська співачка і композиторка Еллі Голдінг народила другу дитину 6 березня, про що одразу ж написала в Мережі. Батько дитини — нинішній бойфренд зірки, 28-річний актор Бо Міннір.

Еллі Голдінг народила доньку

«Минулої п’ятниці я народила прекрасну здорову дівчинку. Ми просто одержимі нею. Це було чудово, що я провела Міжнародний жіночий день із нею і неймовірною жіночою командою клініки Святої Марії, яка оточила нас турботою і добротою. Я завжди буду в захваті від акушерок.

Це поповнення моєї сім’ї наповнює мене такою радістю, особливо тому, що Артур такий щасливий стати старшим братом цього маленького янголятка», — написала новоспечена мама.

Еллі Голдінг стала мамою вдруге

Зазначимо, про свою другу вагітність Еллі повідомила на церемонії Pandora Fashion Awards 2025, коли вийшла на червону доріжку в кроптопі, що оголив її вже досить великий живіт.

Раніше, нагадаємо, Еллі Голдінг була одружена з арт-дилером Каспаром Джоплінгом. Про їхнє розкішне весілля 2019-го говорили всі, адже воно було не гіршим за королівські наречені. Однак уже 2024 року пара розлучилася після чотирьох років шлюбу, у них є спільний син.