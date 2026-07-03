Співачка Еллі Голдінг вийшла у світ з батьком своєї другої дитини

Співачка Еллі Голдінг з коханим / © Getty Images

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Цього року Еллі Голдінг прийшла на захід зі своїм бойфрендом Бо Мінніаром. Пару заскочили, коли вони йшли на захід і трималися за руки.

Еллі обрала для тенісного чемпіонату чорну сукню на ґудзиках вільного фасону, з довгими рукавами і рюшами на подолі та комірі. Образ вона доповнила великою сумкою, босоніжками та гламурними сережками з камінням. Бо Мінніар відповідно до дрескоду заходу обрав костюм, сорочку та краватку.

Еллі Голдінг та її бойфренд / © Getty Images

Нагадаэмо, що у пари э спыльна дитина, яка народился у них зовсым нещодавно. Вагітність артистка розкрила на премії Fashion Awards 2025.

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Еллі Голдінг / © Associated Press

Раніше Еллі Голдінг була одружена з артдилером Каспаром Джоплінгом. Про їхнє розкішне весілля тоді говорили всі, адже воно було не гіршим ніж у королівських наречених. Однак уже 2024 року пара розлучилася після чотирьох років шлюбу, у них є спільний син.

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