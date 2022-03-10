Співачка Флоренс Велч опублікувала твіт, у якому закликала допомогти українцям

Британська співачка Флоренс Велч підтримала Україну у Twitter.

Зірка гурту Florence and the Machine поділилася фрагментом свого кліпу Heaven is here, а у підписі до відео, яке було зняте 20 листопада 2021 року в Києві, згадала українських танцюристок, які брали участь у зніманнях.

"Двоє танцюристок із цього відео зараз ховаються. Моїм сміливим і красивим сестрам Марині та Анастасії. Я люблю вас. Хотіла би я обійняти вас. Сила."

Two of the dancers in this video are currently sheltering. To my brave and beautiful sisters Maryne and Anastasiia

I love you.

I wish I could put my arms around you.

Strength.



Find ways to support https://t.co/xutocRX93B.@RESCUEorg — florence welch (@florencemachine) March 7, 2022

Співачка також додала посилання на статтю "Як допомогти Україні" від благодійної організації Rescue.

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