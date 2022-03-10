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Співачка Флоренс Велч опублікувала твіт, у якому закликала допомогти українцям

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Співачка Флоренс Велч опублікувала твіт, у якому закликала допомогти українцям

Флоренс Велч / Associated Press

Британська співачка Флоренс Велч підтримала Україну у Twitter.

Зірка гурту Florence and the Machine поділилася фрагментом свого кліпу Heaven is here, а у підписі до відео, яке було зняте 20 листопада 2021 року в Києві, згадала українських танцюристок, які брали участь у зніманнях.

"Двоє танцюристок із цього відео зараз ховаються. Моїм сміливим і красивим сестрам Марині та Анастасії. Я люблю вас. Хотіла би я обійняти вас. Сила."

Співачка також додала посилання на статтю "Як допомогти Україні" від благодійної організації Rescue.

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