Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Співачка Grimes продасть свої прикраси із Met Gala, щоб допомогти Україні

Дата публікації
Перегляди
145
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Співачка Grimes продасть свої прикраси із Met Gala, щоб допомогти Україні

Grimes / Фото: instagram.com/grimes

Колишня дівчина Ілона Маска - канадська співачка, авторка пісень, кліпмейкерка і продюсера Grimes вирішила допомогти біженцям.

Зірка виставила на аукціон аксесуари від свого образу, який одягала минулого року на бал костюма Met Gala. Зібрані кошти передадуть на підтримку BIPOC-осіб [темношкірих та інших не білих людей – ред.] з України.

"Кожен витвір пропонує унікальну інтерпретацію теми "опір". Роботу одночасно буде виставлено на онлайн-аукціон через біржу Artsy. Всі виручені кошти підуть у Diaspora Relief та Razom, які будуть використовувати засоби для надання їжі, даху та допомоги в евакуації нужденним", - написала Grimes.

Серед лотів виставлених на аукціоні - сережки та маска. Торги будуть відкриті виключно на Artsy і почнуть закриватися о 12:00 за тихоокеанським часом (15:00 за східним поясним часом) у четвер, 26 травня 2022 року.

Читайте также:

Запальна атмосфера та неймовірна підтримка: чим запам'ятався фінал "Євробачення" кореспондентці ТСН

Запальна атмосфера та неймовірна підтримка: чим запам'ятався фінал "Євробачення" кореспондентці ТСН
Наступна публікація