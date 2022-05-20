Співачка Grimes продасть свої прикраси із Met Gala, щоб допомогти Україні

Колишня дівчина Ілона Маска - канадська співачка, авторка пісень, кліпмейкерка і продюсера Grimes вирішила допомогти біженцям.

Зірка виставила на аукціон аксесуари від свого образу, який одягала минулого року на бал костюма Met Gala. Зібрані кошти передадуть на підтримку BIPOC-осіб [темношкірих та інших не білих людей – ред.] з України.

"Кожен витвір пропонує унікальну інтерпретацію теми "опір". Роботу одночасно буде виставлено на онлайн-аукціон через біржу Artsy. Всі виручені кошти підуть у Diaspora Relief та Razom, які будуть використовувати засоби для надання їжі, даху та допомоги в евакуації нужденним", - написала Grimes.

Серед лотів виставлених на аукціоні - сережки та маска. Торги будуть відкриті виключно на Artsy і почнуть закриватися о 12:00 за тихоокеанським часом (15:00 за східним поясним часом) у четвер, 26 травня 2022 року.

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