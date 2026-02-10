- Дата публікації
-
Категорія
Шоу-бізнес
Співачка Коко Джонс віддала шану Вітні Г’юстон під час Супербоулу
Виступ дівчини відкрив відомий спортивний матч, який проводився цього року у Каліфорнії.
28-річній співачці Коко Джонс випала честь виступити на Супербоулі 2026, однак не як хедлайнерка, а виконати на початку змагання культову пісню Lift Every Voice and Sing, яку називають у США називають гімном темношкірих.
Співачка вийшла на стадіон у білосніжному костюмі з курткою та спідницею-баллоном з асиметричним подолом та довгим шлейфом. Образ артистки створений спеціально для її виступу брендом Karl Kani.
Коко доповнила свій ансамбль пов’язкою на голові, туфлями виконаними у спортшик естетиці яскравим макіяжем.
Цей образ Коко насправді був натяком на покійну легенду Вітні Г’юстон та її культове виконання пісні The Star-Spangled Banner під час Супербоулу 1991 року.
Тоді співачка вийшла на стадіон у спортивному білому костюмі від Le Coq Sportif та доповнювала його кросівками Nike. На її голові також була пов’язка.