Співачка Коко Джонс віддала шану Вітні Г’юстон під час Супербоулу

Коко Джонс

28-річній співачці Коко Джонс випала честь виступити на Супербоулі 2026, однак не як хедлайнерка, а виконати на початку змагання культову пісню Lift Every Voice and Sing, яку називають у США називають гімном темношкірих.

Коко Джонс

Співачка вийшла на стадіон у білосніжному костюмі з курткою та спідницею-баллоном з асиметричним подолом та довгим шлейфом. Образ артистки створений спеціально для її виступу брендом Karl Kani.

Коко доповнила свій ансамбль пов’язкою на голові, туфлями виконаними у спортшик естетиці яскравим макіяжем.

Коко Джонс

Цей образ Коко насправді був натяком на покійну легенду Вітні Г’юстон та її культове виконання пісні The Star-Spangled Banner під час Супербоулу 1991 року.

Тоді співачка вийшла на стадіон у спортивному білому костюмі від Le Coq Sportif та доповнювала його кросівками Nike. На її голові також була пов’язка.