Співачка Пінк з’явилася у сукні невдалої довжини на світському заході
Образ зірки викликав багато запитань, однак попри недоліки Пінк однаково була чарівною.
Американська співачка Пінк відвідала весняний галавечір Planned Parenthood у Нью-Йорку і привернула увагу образом. 46-річна зірка обрала для свого виходу в світ чорну елегантну сукню приталеного фасону.
Вбрання Пінк було від бренду Magda Butrym з характерним для марки дизайном у вигляді квітки зі складкою-баскою. Також сукня не мала бретельок.
Образ відома співачка доповнила улюбленою зачіскою з укладеним нагору волоссям, прикрасами та гламурними туфлями зі стразами від взуттєвого бренду Gianvito Rossi.
Однак стилізація цього образу була не дуже вдалою, адже для зросту Пінк, який становить приблизно 163 сантиметри, сукня була задовгою.
Нагадаємо, що також у чорній сукні цього тижня з’явилася акторка Ніколь Кідман. Зірка обрала вбрання від бренду Colleen Allen, яке мало напівпрозору асиметричну спідницю, рюші з необробленим краєм і короткі рукави.