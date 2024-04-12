Співачка у відвертому вбранні блиснула пласким животом на вулицях Лос-Анджелеса

Американська співачка Inas X потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Лос-Анджелеса.

Дівчина вийшла у світ у провокаційному аутфіті. На ній було відверте чорне вбрання з блискітками, яке складалося з ліфа, зав'язок, спідниці, що оголювала ноги, та золотих ланцюжків.

Inas X / Фото: Getty Images

Образ зірка доповнила лаконічними сережками, парними браслетами на руках, широким ланцюгом із діамантами і браслетами на ногах. Вона зробила кучеряве укладання, макіяж із чорними стрілками і манікюр із декором. На плечі у неї висіла чорна сумка на золотому ланцюжку. Взула Inas X чорні туфлі на шпильках.

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