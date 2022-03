Співак Том Оделл підтримав Україну і разом із Джамалою виступить на благодійному концерті

Том Оделл / Associated Press

Від початку російсько-української війни багато зірок підтримують нашу країну, перераховують кошти до благодійних фондів, поширюють інформацію серед своїх шанувальників, а також висловлюють захоплення українськими військовими, жінками та президентом.

Одним із тих, хто також підтримав Україну, став британський виконавець та музикант Том Оделл. Артист опублікував у себе в TikTok відео із кадрами мирного Києва, які супроводжувалися його піснею Another Love.

"Я дуже пишаюся, що стільки українців використовують мою пісню для створення відео, як це. Хай живе Україна. Скоро я приїду й ми заспіваємо разом", - написав співак.

Також Том виступить 12 березня разом із нідерландським діджеєм Арміном ван Бюреном на концерті We are one у Бухаресті. Усі кошти від продажу квитків передадуть у румунський "Червоний Хрест" для допомоги евакуйованим українцям.

