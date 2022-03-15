Співак українського походження виконав гімн України у Канаді

Зірки із усього світу підтримують Україну та приближують таким чином перемогу нашої країни у війні. Також багато відомих людей організували збір коштів, які будуть спрямовані на допомогу постраждалим , біженцям та дітям.

Однією із тих, хто вирішив допомогти нашій країні, стала колишня учасниця "Танців із зірками" Карина Смірнофф, яка народилася в Україні, у Харкові. Вона допомогла відкрити виставку "Імерсивний Шевченко: душа України" у Лос-Анджелесі в США.

Карина Смирнофф / Getty Images

В Канаді, де велика українська діаспора, також організували культурний захід "Імерсивний Шевченко: душа України" на підтримку нашої країни. Одним із тих, хто виступив на заході став співак українського походження Павло Фондера. Він виконав гімн України у вишиванці.

Павло Фондера / Getty Images

Павло Фондера / Getty Images

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