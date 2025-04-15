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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
192
Час на прочитання
1 хв

Співала в невагомості: Кеті Перрі показала відео, зняте в космосі

Вчора, 14 квітня, відбувся перший із 1963 року політ у космос повністю жіночої команди.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Кеті Перрі

Кеті Перрі

Співачка Кеті Перрі у компанії ще 5 жінок вирушила до космосу у складі першого за більш ніж 60 років жіночого екіпажу. Політ відбувся на борту суборбітального корабля New Shepard, розробленого компанією Blue Origin.

До складу жіночої команди увійшли: журналістка Лорен Санчес, телеведуча Гейл Кінг, інженерка Аїша Боу, кінопродюсерка Керіанн Флінн та письменниця та дослідниця у галузі біоастронавтики Аманда Нгуєн. Тривалість польоту склала 11 хвилин, з яких 4 хвилини жінки провели у невагомості.

У своєму Instagram Кеті показала, чим вони займалися на висоті 100 км над Землею. Сама співачка позувала перед камерою в капсулі з ромашкою в руках — символом на честь своєї доньки Дейзі, та маленькою табличкою у вигляді метелика — символом її світового турне. Також вона заспівала у невагомості свою пісню What a Wonderful World.

Раніше, нагадаємо, Лорен Санчес, керівник місії, показала, як готується до польоту в космос .

Дата публікації
Кількість переглядів
192
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