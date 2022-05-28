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Співали і обіймалися: Соломія Вітвіцька із Wellboy завітали до маленьких пацієнтів в "Охматдит"

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Співали і обіймалися: Соломія Вітвіцька із Wellboy завітали до маленьких пацієнтів в "Охматдит"

Соломія Вітвіцька/Анни Колосюк

Ведуча ТСН показала фото та відео з їхнього візиту до лікарні.

Соломія Вітвіцька щотижня відвідує лікарню "Охматдит", де влаштовує для маленьких пацієнтів та медичних працівників невелике свято.

Соломія Вітвіцька/Анни Колосюк / ©
Соломія Вітвіцька/Анни Колосюк
Анни Колосюк / ©
Анни Колосюк
Анни Колосюк / ©
Анни Колосюк

Цього разу ведуча завітала разом зі співаком Wellboy. Артист подарував дітям багато позитиву. Він говорив з дітлахами, жартував і заспівав своїх пісень.

Wellboy/Анни Колосюк / ©
Wellboy/Анни Колосюк

Під час зустрічі Соломія і Wellboy підтримували маленьких пацієнтів, обіймалися з ними і фотографувалися.

Соломія Вітвіцька/Анни Колосюк / ©
Соломія Вітвіцька/Анни Колосюк
Wellboy/Анни Колосюк / ©
Wellboy/Анни Колосюк
Соломія Вітвіцька/Анни Колосюк / ©
Соломія Вітвіцька/Анни Колосюк

Знімками звідти Вітвіцька поділилася в Instagram.

Соломія Вітвіцька/Анни Колосюк / ©
Соломія Вітвіцька/Анни Колосюк

"Забути, що в лікарні. Забути, що за стінами @ohmatdyt війна… хоча б на якусь годину. Дякую @a.wellboy за цей безтурботний час з усмішками та зовсім мирними емоціями.

Наші традиційні п’ятниці в "Охматдиті" і хоча б трошки атмосфери намагаюся передати світлинами та відео. Разом до перемоги!" – написала ведуча.

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