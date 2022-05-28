Співали і обіймалися: Соломія Вітвіцька із Wellboy завітали до маленьких пацієнтів в "Охматдит"

Ведуча ТСН показала фото та відео з їхнього візиту до лікарні.
Соломія Вітвіцька щотижня відвідує лікарню "Охматдит", де влаштовує для маленьких пацієнтів та медичних працівників невелике свято.
Цього разу ведуча завітала разом зі співаком Wellboy. Артист подарував дітям багато позитиву. Він говорив з дітлахами, жартував і заспівав своїх пісень.
Під час зустрічі Соломія і Wellboy підтримували маленьких пацієнтів, обіймалися з ними і фотографувалися.
Знімками звідти Вітвіцька поділилася в Instagram.
"Забути, що в лікарні. Забути, що за стінами @ohmatdyt війна… хоча б на якусь годину. Дякую @a.wellboy за цей безтурботний час з усмішками та зовсім мирними емоціями.
Наші традиційні п’ятниці в "Охматдиті" і хоча б трошки атмосфери намагаюся передати світлинами та відео. Разом до перемоги!" – написала ведуча.
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