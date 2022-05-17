Співали в унісон: Катерина Бужинська разом із українськими артистами провела благодійний концерт у Болгарії

Артистка організувала концерт на підтримку українських захисників.

У болгарському місті Кітен відбувся благодійний концерт, який організувала Катерина Бужинська. Крім Каті, у ньому взяли участь й інші українські артистки: Тетяна Доканіна, Світлана Мирвода, Ksanti і Анастасія Мацегора. До дорослих зірок приєдналися і талановиті українські і болгарські діти.

Фото: Instagram Катерини Бужинської

Зібрані кошти передали на допомогу ЗСУ.

Послухати українські пісні прийшло понад тисяча людей, які підспівували артистам. В унісон всі заспівали "Ой у лузі червона калина", яка стала символом майбутньої перемоги.

"Де б ми не були, частинка української душі - пісня, завжди з нами! Вона об‘єднує, вона зцілює, вона рятує! Слава Україні!!!Героям Слава!!!

Вчора на концерті у м.Кітен (Болгарія) голоси українських артистів злилися в унісон з голосами понад тисячі глядачів! Бо ми незламні, ми сильні, ми вільні і ми - українці! Україна - це ми!" – написала Бужинська.

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Артистка зазначила, що співати українських пісень, щоб їх чули у всьому світі, - зараз дуже важливо. Адже культурна боротьба має дуже велику роль задля наближення нашої перемоги.

"Пісня лікує наші рани. А у нас зараз один біль на всіх. І одна задача - вижити. Не тільки фізично… Не треба недооцінювати ворога, він знищує нас на усіх фронтах - поступово і методично. Довгі роки знищував нашу культуру, інтелегенцію, духовність, мову. Тепер прийшов відібрати в нас свободу і наше життя.

Але ми стоїмо і вистоїмо на усіх фронтах. Попередній допис, що ви підтримали, - тому доказ. Дякую усім, хто висловив підтримку, українцям і болгарам, які розуміють, як важлива зараз для нас наша ідентичність. Цей фронт ми тримаємо разом.

Дякую. Наша культура - наша зброя, наша мова - наша броня!!!

Ми - українці. Наша мова- українська! В Болгарії - болгарська. Відповідно, в публічному та офіційному просторі, особливо в цей період має звучати державна. Це питання звичайної емпатії болгар до нас, взаємоповаги, і нашої гідності і честі говорити/співати нею", - поділилася артистка.

Український зірковий батальйон не збирається зупинятися на цьому. Вони планують проводити ще благодійні концерти Європою.

"Там, де є українці, - там лунатиме українська пісня. Бо Україна - це ми! Наближаємо перемогу разом! Все буде Україна!" – підсумувала Бужинська.

Нагадаємо, нащодавно Катерина відмовилася від участі у благодійному концерті. Причиною цього стало те, що деякі учасники мали співати мовою окупанта - російською. Натомість співачка сказала, що вона разом із іншими українськими артистма організують свій благодійний концерт, де будуть звучати лише українські пісні.

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