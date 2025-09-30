ТСН у соціальних мережах

Співали і танцювали: Девід і Вікторія Бекхеми зі своїми дітьми сходили на концерт популярного гурту

Судячи з фото в Мережі, зіркова сім’я чудово провела час.

Юлія Кудринська
Девід і Вікторія Бекхем

Девід і Вікторія Бекхеми / © Instagram Вікторії Бекхем

51-річна Вікторія Бекхем — дизайнерка і колишня учасниця британського гурту Spice Girls — показала у своєму Instagram серію фото, зроблених на концерті легендарного британського рок-гурту Oasis, який відбувся 28 вересня на стадіоні «Вемблі» в Лондоні. На фото зірка зазнімкована з чоловіком — 50-річним ексфутболістом Девідом Бекхемом, та їхніми дітьми — синами Ромео і Крузом, а також донькою Гарпер. Старшого сина не було — із ним у родини нині складні стосунки, і вони взагалі не спілкуються.

Судячи з фото, сім’я чудово провела час — вони танцювали і підспівували улюбленим хітам, робили фото і відривалися на повну.

Девід і Вікторія Бекхеми / © Instagram Вікторії Бекхем

Девід і Вікторія Бекхеми / © Instagram Вікторії Бекхем

Девід Бекхем / © Instagram Вікторії Бекхем

Девід Бекхем / © Instagram Вікторії Бекхем

Девід Бекхем із сином Крузом / © Instagram Вікторії Бекхем

Девід Бекхем із сином Крузом / © Instagram Вікторії Бекхем

Для концерту Вікторія вибрала зручний одяг — темні джинси і вільну вітровку кольору хакі, Гарпер була теж у джинсах, які поєднала з укороченою в’язаною кофтою.

Вікторія Бекхем із донькою Гарпер / © Instagram Вікторії Бекхем

Вікторія Бекхем із донькою Гарпер / © Instagram Вікторії Бекхем

Вікторія Бекхем із сином Ромео / © Instagram Вікторії Бекхем

Вікторія Бекхем із сином Ромео / © Instagram Вікторії Бекхем

Круз Бекхем зі своєю дівчиною Джекі / © Instagram Вікторії Бекхем

Круз Бекхем зі своєю дівчиною Джекі / © Instagram Вікторії Бекхем

Раніше, нагадаємо, син Бекхемів — 23-річний Ромео — вийшов на подіум на показі бренду H&Mу Лондоні. Шоу привернуло увагу не стільки вбраннями на новий сезон, скільки тими, хто їх демонстрував: Ліла Мосс, Айріс Лоу, Амелія Грей та ін.

