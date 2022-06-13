Сплачений патріотизм і нескінченна дурість: пропутінська співачка Зара та її безглузді виступи

Чому російські пропагандисти постійно втрапляють у халепу? Розглянемо на прикладі маловідомої російської співачки-патріотки Зари.

Як ми неодноразово наголошували, запорукою успішної кар'єри в Росії є аж ніяк не талант чи працьовитість, головне – лояльність до тих, хто у владі, та особисто до Володимира Путіна. Це правило працює для всіх: чиновників, охоронців, журналістів, співаків, поетів, режисерів та письменників. Навіть не дуже прославлений віолончеліст може стати мільйонером, якщо він особисто знайомий і відданий Путіну.

Природно, така "кадрова політика" призводить до того, що майже всі керівні посади, держзамовлення та найкращий екранний час надаються людям, які, відверто кажучи, талантами та здібностями, а також освітою та інтелектом не надто вирізняються. Через це ракети не злітають, кільця на відкритті Олімпійських ігор не розкриваються, отруєння виходять невдалими і винні в них швидко встановлюються, мельдоній у сечі спортсменів визначається, плагіат швидко виявляється, перемога за три дні не вдається, а різні безглузді непорозуміння періодично трапляються.

Давайте розглянемо, як це працює, на прикладі співачки Зари, творчість якої навіть у Росії знайома далеко не кожному, але ім'я тим часом у всіх на вустах.

Одним із головних досягнень у кар'єрі 38-річної співачки можна вважати шлюб із сином голови Ради Федерації Росії Валентини Матвієнко – однієї з головних соратниць Путіна, підпис якої стоїть під документом, що дозволяє Путіну використовувати війська за межами Росії. Шлюб тривав недовго, але, очевидно, був для співачки дуже корисним.

Наступний шлюб також був успішним і тривав аж 8 років. Зара стала дружиною начальника управління фармації Департаменту охорони здоров'я міста Москви.

Весь цей час співачка не те щоб була дуже популярною, але регулярно співала на найкращих майданчиках Росії, отримувала величезні гонорари та звання з рук особисто Путіна. В обмін на це всіляко демонструвала свій патріотизм.

Коли 2017 року Зарі надали звання заслуженої співачки Росії, колеги по цеху обурилися – "за що". Проте, якщо послухати, що сказала співачка, отримуючи нагороду з рук Володимира Путіна, стає зрозумілим, за що саме її нагородили:

"Вічна пам'ять моїм друзям, діячам культури, які прямували до Сирії та загинули на борту ТУ-154. Якщо дозволить наше Міністерство оборони, ми знову поїдемо ще раз виступити і підтримати бойовий дух наших хлопців на добре знайомій нам базі Хмеймім. Велике дякую, Володимире Володимировичу! Служу Росії!"

Ще один скандал трапився 2019 року, під час святкування 76-річчя перемоги у Сталінградській битві. Волгоградські чиновники запросили з концертом для ветеранів Зару, сплативши їй з бюджету за 20 хвилин виступу та п'ять пісень 1 250 000 рублів. За повідомленнями російської преси, відоміші артисти могли б відіграти годинну програму за той же гонорар, і навіть дешевше.

Також читайте Діди грабували: на пропагандистському каналі РФ Бонні та Клайда зарахували до фронтовиків

Ми звернули увагу на творчість співачки після того, як вона осоромилася на весь світ, виступивши 9 травня на головному пропагандистському "Першому каналі", де вона та інші улюбленці Кремля співали старі радянські пісні. На величезному екрані за спиною Зари показували чорно-білі фотографії, на яких, за задумом режисера, мали бути радянські громадяни, розлучені Другою світовою війною. Ось тільки під час виступу Зари на задньому плані з'явилося дуже відоме фото знаменитої на весь світ пари американських грабіжників Бонні та Клайда, яких було вбито ще до початку Другої світової війни у США.

Співачка Зоря / Фото: Первый канал

А нещодавно Зара, що називається, "перевершила саму себе". Співачка відвідала московський шпиталь ім. Мандрика і заспівала російському окупантові, що лежить у палаті з опіками всього тіла, стару радянську пісню "Нас ждет огонь смертельный". Неозброєним оком видно, що вогонь, і хочеться вірити, що все ж смертельний, вже дочекався на окупанта, що лежить у палаті. Не знаємо, чи чула коли-небудь співачка Зара російське прислів'я, в якому йдеться, що "в домівці повішеного про мотузку не говорять", та вона, очевидно, вирішила нею знехтувати, чим поставила себе у дуже незручне становище. Лише лінивий не пожартував над таким дурним і недоречним вибором репертуару.

Читайте також: