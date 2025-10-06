ТСН у соціальних мережах

Спочатку червона доріжка, а потім побачення: Сідні Свіні засвітила нового бойфренда

Голлівудська красуня проводь зараз час у Нью-Йорку.

Сідні Свіні

Сідні Свіні / © Getty Images

28-річна акторка Сідні Свіні, яка зовсім нещодавно відсвяткувала день народження в компанії нової дружини Безоса Лорен Санчес, з’явилася на публіці. Дівчина відвідала прем’єру фільму зі своєю участю «Крісті», що відбулася на 33-му щорічному міжнародному кінофестивалі в Гемптоні.

На публіку вона вийшла в білосніжному вбранні від Thierry Mugler і взутті від Jimmy Choo. Сідні носила мінісукню з фатином і укорочений жакет.

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Потім на вихідних красуню помітили папараці, але не саму, а в компанії її нового бойфренда Скутера Брауна. Одягнула вона для побачення вбрання від Monse з колекції весна-літо 2026 — креативну мінісукню із сірою спідницею і сорочкою зверху.

Також на плечі у Сідні висіла невелика сумка, а взута вона була в туфлі з відкритою п’ятою.

Сідні Свіні та її новий бофренд / © Getty Images

Сідні Свіні та її новий бофренд / © Getty Images

Про стосунки Брауна і Свіні стало відомо нещодавно. Новий бойфренд дівчини набагато старший за неї — йому 44 роки. Скутер Браун — американський бізнесмен і музичний продюсер, який працював з Каньє Вестом, Джастіном Бібером, Аріаною Гранде і Демі Ловато.

