Спочатку селфі, а лише потім фото для сестри: всі сміються з Кім Кардашян

Кім і Глое Кардашян у Венеції / © Associated Press

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Зірка реалітішоу Кім Кардашян, її мати та сестри були серед запрошених знаменитостей на розкішне весілля мільярдера Джефа Безоса та його коханої Лорен Санчес. Протягом усього святкування її та інших знаменитостей фотографували папараці, оскільки пересуватися до багатьох локацій VIP-гості Безоса були змушені на водному транспорті.

Як Instagram-діва Кім усе документувала на свій телефон і попросила свою молодшу сестру Глое сфотографувати її в гарній сукні на тлі венеціанських пейзажів, але Глое мала інший план. Поки Кім позувала сестрі, та робила селфі.

Кім і Глое Кардашян у Венеції / © Getty Images

Позаду сестер можна помітити їхню маму Кріс Дженнер, яка теж тримає телефон, але вона їх теж не фотографувала, а знімала відео.

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Кумедний момент з Кім і Глое став «вірусним» і багато хто жартує над сестрами.

Глое Кардашян робить селфі / © Getty Images

Також сестер помітили пізніше ще раз, але того разу Кім уже сама робила селфі, не покладаючись на молодшу сестру.

Кім і Глое Кардашяян у Венеції / © Associated Press