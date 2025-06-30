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- Шоу-бізнес
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Спочатку селфі, а лише потім фото для сестри: всі сміються з Кім Кардашян
Жоден захід гламурних сестер-телезір не минає без фото для соцмереж.
Зірка реалітішоу Кім Кардашян, її мати та сестри були серед запрошених знаменитостей на розкішне весілля мільярдера Джефа Безоса та його коханої Лорен Санчес. Протягом усього святкування її та інших знаменитостей фотографували папараці, оскільки пересуватися до багатьох локацій VIP-гості Безоса були змушені на водному транспорті.
Як Instagram-діва Кім усе документувала на свій телефон і попросила свою молодшу сестру Глое сфотографувати її в гарній сукні на тлі венеціанських пейзажів, але Глое мала інший план. Поки Кім позувала сестрі, та робила селфі.
Позаду сестер можна помітити їхню маму Кріс Дженнер, яка теж тримає телефон, але вона їх теж не фотографувала, а знімала відео.
Кумедний момент з Кім і Глое став «вірусним» і багато хто жартує над сестрами.
Також сестер помітили пізніше ще раз, але того разу Кім уже сама робила селфі, не покладаючись на молодшу сестру.