Спочатку її не фотографували, а потім не пустили: росіянка Вікторія Боня зганьбилася в Каннах

Спочатку її не фотографували, а потім не пустили: росіянка Вікторія Боня зганьбилася в Каннах

42-річна росіянка, яка живе в Монако, захотіла попіаритися на війні, але в результаті лише зганьбилася вбранням та безглуздими заявами.

У зв'язку з війною в Україні, росіянам цього року закрито дорогу на престижний Каннський кінофестиваль — делегацію країни не запросили, а єдиний фільм, який показали на фестивалі — картина Кирила Серебреннікова "Дружина Чайковського". Але все ж таки на доріжці з'явилася російська журналістка і телеведуча Вікторія Боня, проте без скандалу не обійшлося.

Першого дня своєї появи Вікторія викликала обурення у публіки тим, що її взагалі допустили до червоної доріжки, оскільки того ж дня перед гостями фестивалю також виступав по відеозв'язку президент України Володимир Зеленський. А Боня відома тим, що фотографувалася у патріотичному купальнику з Путіним і неодноразово підтримувала його та інших політиків Кремля. Під час війни в Україні, яку розв'язала Росія, критикує Україну.

Вікторія Боня

Багато фотографів навіть не захотіли її знімати – Мережу облетіло фото, де Вікторія позує, а жоден фотограф за її спиною її не знімає.

Вікторія Боня / Фото: Getty Images

Присутність Боні у Каннах 17 травня співпала з прем'єрою "Маріуполіс 2" — документального фільму про життя Маріуполя в умовах російської окупації та бомбардувань. Литовський режисер картини Мантаса Кведаравічуса трагічно загинув під час роботи над цією картиною.

Також кілька тижнів тому, коли почався бойкот росіянами бренду Chanel через їхній вихід з Росії, багаті росіянки почали різати аксесуари цього Модного дому. Приєдналася до цієї дивної акції і Боня. 42-річна росіянка записала відео, в якому порізала дорогу сумку.

"Якщо Дім Chanel не поважає своїх російських клієнтів, чому ми повинні поважати Дім Chanel? Бувай-бувай", — сказала росіянка.

22 травня Вікторя знову мала з'явитися на червоній доріжці Кан, але її туди не пустили. Телеведуча вирішила все ж таки висловити про війну, але дуже дивним способом — вийти в смокінгу, з вусами, і сумкою, на якій був напис: "Війн не було б, якби народжували чоловіки".

Нібито своїм слоганом вона хотіла звернути увагу на проблему дискримінації жінок Росії, але як їх і хто дискримінує – блогерка не уточнила. Водночас вона не висловила жодного слова підтримці України, де щодня від рук російських солдатів помирають люди.

"Сьогодні у мене попросили піти з червоної доріжки Канського кінофестивалю... Тому що я законослухняна громадянка, то я пішла! Мені не хотілося прориватися туди крадькома, ховаючи свій клатч, я йшла з гордо піднятою головою! Мені сказали, що якщо я вийду так до преси, то буде надто багато публікацій у пресі. Це все, чим мені аргументували відмову вийти до фотографів. Але я залишу це тут, тому що моє повідомлення сьогодні було від усіх жінок! Жінка відповідальна лише за мир у цьому світі!", — написала росіянка.

Вікторія Боня / Фото: Instagram Вікторії Боні

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