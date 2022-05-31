"Сподіваюсь, відчуєте цей біль": Надя Дорофєєва заінтригувала дуетною піснею з рядками Тараса Шевченка

Артистка анонсувала прем'єру нової композиції.
Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram чорно-білу світлину, на якій зазнімкована сумною. Вона також заінтригувала шанувальників анонсом своєї дуетної пісні з Артемом Пивоваровим, прем'єра якої запланована на 3 червня.
Артистка зізналася, що у композиції, яку написав Артем, використані рядки нашого Великого Кобзаря Тараса Шевченка.
"Рядки Тараса Шевченка, що лунають у нашій з @pivovarovmusic пісні, були написані, коли він був далеко від Батьківщини та дуже сумував. Як і мільйони українців зараз, він мріяв повернутися додому…
3 червня ви почуєте наш реліз і, сподіваюсь, відчуєте цей біль і надію", - написала Надя.
Нагадаємо, відомий пес Патрон зізнався підписникам в Instagram, що він мріє лизнути Дорофєєву.
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