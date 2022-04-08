"Сподіваюся, що така пісня в мене буде одна": Сергій Бабкін випустив композицію про війну

"Сподіваюся, що така пісня в мене буде одна": Сергій Бабкін випустив композицію про війну

Артист запрем'єрив відео на сингл про боротьбу України проти Росії.

Сергій Бабкін презентував відео на пісню "Далі ми самі". Композицію було написано та записано у березні 2022 року у місті Дніпро, куди Бабкін разом з родиною був вимушений евакуюватись з Харкова.

Над піснею також працювали один із кращих в Україні духових музикантів Сергій Сидоренко та мультиінструменталіст Олександр Шульга. Автором відео виступив молодий режисер Павло Зеленов.

"Не цією піснею я хотів розпочинати свій творчий 2022 рік. Як і всі ми, українці, не так уявляв свою весну. Але творчість і мистецтво ніколи не зупиняються, як би боляче не було, як би не було складно. Воно є, воно існує незалежно від обставин. Воно резонує, плаче та кричить. Все відчуває та все чує.

Ця пісня назавжди для мене залишиться особливою. Нагадуватиме мені про сьогоднішні дні, про те, що нам усім довелося пережити, що назавжди змінило наше життя. Це замикання в системі неможливо було уявити, неможливо було побачити у найстрашніших снах!

Дуже сподіваюся, що така пісня в мене буде одна, і я не встигну написати чогось подібного. Бо незабаром усе закінчиться — буде наша перемога і настане мир. Наша країна почне розквітати! Не наново, а вийде на новий рівень, на нову висоту свого польоту. Набуде неймовірної сили духу, згуртованості, любові. Кожне життя матиме сенс!" - сказав Сергій.

У квітні Сергій Бабкін проведе серію благодійних акустичних вечорів у містах Німеччини. Як уродженець та почесний громадянин Харкова, міста, яке щодня зазнає запеклих артилерійських обстрілів і бомбардувань, Сергій збирає засоби для лікування дітей рідного міста, які постраждали від війни. На камерному концерті прозвучать як сольні композиції Бабкіна, так і пісні легендарного гурту 5nizza.

Прибуток від видання пісні та монетизації на YouTube буде перераховано Харківській Обласній Дитячій Клінічній лікарні №1.

Кожен може долучитися до допомоги та перерахувати кошти:

Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради "Обласна дитяча клінічна лікарня N1"

код ЄДРПОУ 02003706

ІПН 020037020307

UA463510050000026003878996461 в АТ "УкрСиббанк"

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