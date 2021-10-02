Спокушає шанувальників: Демі Роуз у сукні з відвертими вирізами блиснула пишними грудьми

Британська "Кім Кардашян" підкреслила спокусливі форми напівпрозорим вбранням.
Демі Роуз потішила фоловерів новими знімками з відпочинку. Дівчина продемонструвала на них черговий пікантний аутфіт.
Модель позувала на тлі океану у напівпрозорій легкій сукні із зображенням античних статуй. Вбрання чудово підкреслило її сексуальні форми. А високий розріз дозволив Демі продемонструвати свої ноги.
Але головним акцентом в її луці були відверті вирізи на животі і в зоні декольте, крізь які Роуз блиснула своїми пишними сексуальними грудьми. Вона мала дуже спокусливий вигляд.
Ох і спокусниця Демі. От вміє вона розбурхувати уяву багатьох своїх фоловерів, у яких, дивлячись на її знімки, розігрується фантазія з найпотаємнішими бажаннями.
Раніше Роуз показала фото 18+, на яких вона позувала топлес і в спідниці-сітці, яка зовсім нічого не прикривала.
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