Спокушає шанувальників: Демі Роуз у сукні з відвертими вирізами блиснула пишними грудьми

Британська "Кім Кардашян" підкреслила спокусливі форми напівпрозорим вбранням.

Демі Роуз потішила фоловерів новими знімками з відпочинку. Дівчина продемонструвала на них черговий пікантний аутфіт.

Модель позувала на тлі океану у напівпрозорій легкій сукні із зображенням античних статуй. Вбрання чудово підкреслило її сексуальні форми. А високий розріз дозволив Демі продемонструвати свої ноги.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Але головним акцентом в її луці були відверті вирізи на животі і в зоні декольте, крізь які Роуз блиснула своїми пишними сексуальними грудьми. Вона мала дуже спокусливий вигляд.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Також читайте Наче Афродіта: Демі Роуз у червоній білизні похизувалася пишними сексуальними формам

Ох і спокусниця Демі. От вміє вона розбурхувати уяву багатьох своїх фоловерів, у яких, дивлячись на її знімки, розігрується фантазія з найпотаємнішими бажаннями.

Раніше Роуз показала фото 18+, на яких вона позувала топлес і в спідниці-сітці, яка зовсім нічого не прикривала.

Читайте також: Крихітка на мільйон: Демі Роуз у мереживному бюст'є-корсеті похизувалася великими грудьми

Відверті образи Демі Роуз (36 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання