Спокуслива білявка: британська модель у чорному бікіні похизувалася сексуально фігурою

Арабелла Чі продовжує спокушати підписників гарячими знімками у купальнику.
Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – показала в Instagram, як вона провела один зі спекотних днів.
"Сонце кличе", – підписала вона фото.
На світлинах Арабелла постала у чорному мініатюрному бікіні на зав'язках і з черепаховими кільцями. Чі з різних ракурсів продемонструвала струнку і сексуальну фігуру.
А ще білявка похизувалася пружними сідницями.
Арабелла розпустила волосся, одягла на обличчя чорні окуляри, прикрасила вуха золотими сережками, шию – ланцюжком із підвіскою, а руки – золотими браслетами.
Нагадаємо, раніше Арабелла Чі без бюстгальтера знялася у фотосесії.
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