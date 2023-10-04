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Спокуслива білявка: британська модель у чорному бікіні похизувалася сексуально фігурою

Спокуслива білявка: британська модель у чорному бікіні похизувалася сексуально фігурою

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
114
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Спокуслива білявка: британська модель у чорному бікіні похизувалася сексуально фігурою

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла Чі продовжує спокушати підписників гарячими знімками у купальнику.

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – показала в Instagram, як вона провела один зі спекотних днів.

Арабелла Чі/Instagram / ©
Арабелла Чі/Instagram

"Сонце кличе", – підписала вона фото.

На світлинах Арабелла постала у чорному мініатюрному бікіні на зав'язках і з черепаховими кільцями. Чі з різних ракурсів продемонструвала струнку і сексуальну фігуру.

Арабелла Чі/Instagram / ©
Арабелла Чі/Instagram

А ще білявка похизувалася пружними сідницями.

Арабелла Чі/Instagram / ©
Арабелла Чі/Instagram

Арабелла розпустила волосся, одягла на обличчя чорні окуляри, прикрасила вуха золотими сережками, шию – ланцюжком із підвіскою, а руки – золотими браслетами.

Арабелла Чі/Instagram / ©
Арабелла Чі/Instagram

Нагадаємо, раніше Арабелла Чі без бюстгальтера знялася у фотосесії.

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Дата публікації
Перегляди
114
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