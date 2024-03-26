Спокуслива білявка: британська модель у мереживному кетс'юті похизувалася сексуальною фігурою

Арабелла Чі поповнила гардероб еротичною новинкою.
Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram нові світлини, на яких вона продемонструвала спокусливий образ.
Модель приміряла чорний мереживний кетс'ют із пікантним декольте, який ідеально обтискав її струнку фігуру.
Аутфіт красуня доповнила чорними чоботами на шпильках. Чі зробила хвилясте укладання, вечірній макіяж із чорними стрілками і гайлайтером, а також довгий білий манікюр.
Нагадаємо, Арабелла Чі в елегантній чорній сукні з корсетним ліфом відвідала прем'єрний показ фантастичного екшну "Мисливці на привидів: Крижана імперія".
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