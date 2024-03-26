Спокуслива білявка: британська модель у мереживному кетс'юті похизувалася сексуальною фігурою

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram нові світлини, на яких вона продемонструвала спокусливий образ.

Модель приміряла чорний мереживний кетс'ют із пікантним декольте, який ідеально обтискав її струнку фігуру.

Арабелла Чі/Instagram

Аутфіт красуня доповнила чорними чоботами на шпильках. Чі зробила хвилясте укладання, вечірній макіяж із чорними стрілками і гайлайтером, а також довгий білий манікюр.

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла Чі/Instagram

Нагадаємо, Арабелла Чі в елегантній чорній сукні з корсетним ліфом відвідала прем'єрний показ фантастичного екшну "Мисливці на привидів: Крижана імперія".

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