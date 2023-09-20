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Спокуслива білявка: модель Фріда Аасен у прозорій білизняній сукні вийшла на вулиці Мілана

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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Спокуслива білявка: модель Фріда Аасен у прозорій білизняній сукні вийшла на вулиці Мілана

Фріда Аасен / Фото: Getty Images

28-річна скандинавська модель у відвертому луку вийшла на прогулянку.

Фріда Аасен потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Мілана. Красуня продемонструвала спокусливий образ total black.

На ній була мереживна прозора сукня у білизняному стилі, яка зовсім нічого не прикривала. Під неї Фріда одягла чорні труси з високою посадкою. А оголені груди вона прикрила шкіряним тренчем.

Фріда Аасен / © Getty Images
Фріда Аасен / Фото: Getty Images

Аасен вбрання ефектно поєднала із лакованими чорними босоніжками на шпильках. Вона зробила укладання з "мокрим" ефектом, а в макіяжі зробила акцент на очах, підвівши їх чорним олівцем.

У вухах у моделі були лаконічні золоті сережки, на руках – браслети і каблучки, а зону декольте вона вирішила залишити без аксесуарів, щоб не відволікати уваги від своєї відвертої сукні.

Нагадаємо, Фріда Аасен в однотонній сукні з ефектними розрізами сяяла на модному шоу.

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Дата публікації
Перегляди
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