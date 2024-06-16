Спокуслива білявка: модель у яскравому бікіні похизувалася сексульними сідницями

Арабелла Чі поповнила літній гардероб стильним купальником, який їй дуже пасує.

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – виклала в Instagram чергову порцію гарячих знімків із відпочинку.

Цього разу Арабелла влаштувала імпровізований фотосет на тлі пальм.

Арабелла Чі/Instagram

Красуня позувала у синьому бікіні з яскравим принтом і жовтими зав'язками. Свій пляжний лук вона доповнила білою сорочкою, яку спустила з плечей, а потім і зовсім зняла. Чі розпустила волосся, зробила молочний манікюр і була без макіяжу на обличчі.

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла похизувалася підтягнутим тілом, а також пружними і сексуальними сідницями.

Арабелла Чі/Instagram

Нагадаємо, Арабелла Чі продемонструвала розкішний аутфіт у довгій зеленій сукній по фігурі зі стразами і глибоким декольте.

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