Спокуслива білявка: нідерландська модель у мереживній білизні похизувалася ідеальною фігурою

Нідерландська модель Лаура Селія опублікувала в Instagram гарячі знімки.

Лаура Селія/Instagram

На них спокуслива білявка постала у мереживній білизні кольору лате. Лаура була одягнена у нічну сорочку на тонких бретельках із ліфом і невеликим розрізом та в мереживні труси в тон. У цьому луку вона продемонструвала струнку сексуальну фігуру.

Лаура Селія/Instagram

Свій пікантний аутфіт Селія доповнила об'ємною зачіскою з локонами і макіяжем із чорними стрілками.

Лаура Селія/Instagram

Лаура Селія/Instagram

Нагадаємо, минулого разу Лаура Селія показала фотоколаж у звабливому червоному мереживному бюстгальтері.

Читайте також: