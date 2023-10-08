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Спокуслива білявка з книжкою: британська модель показала фото топлес

Спокуслива білявка з книжкою: британська модель показала фото топлес

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
944
Час на прочитання
1 хв
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Спокуслива білявка з книжкою: британська модель показала фото топлес

Меган Бартон Генсон/Instagram

Меган Бартон Генсон сфотографувалася без бюсгальтера.

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Меган Бартон Генсон показала в Instagram пікантну світлину.

Білявка позувала топлес і в панчохах із помаранчевою облямівкою. Оголені груди вона прикрила великою книжкою. Аутфіт Меган доповнила укладанням із локонами, макіяжем із бежевою помадою, браслетами і каблучками.

Меган Бартон Генсон/Instagram / ©
Меган Бартон Генсон/Instagram

"Він сказав, що хоче дівчину, яка "добре начитана"... тож я купила бібліотеку", – підписала фото Генсон. 

Нагадаємо, раніше Меган Бартон Генсон у білій мінісукні з мереживом похизувалася сексуальним бюстом.

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Дата публікації
Перегляди
944
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