Спокуслива білявка: зірка OnlyFans у мінісукні з пишним декольте сходила до ресторану

Бразильсько-британська телеведуча, учасниця реалітішоу Celebrity Big Brother і зірка OnlyFans – Джессіка Алвес – опублікувала в Instagram фото, зроблене під час вечері у ресторані.

Для свого виходу знаменитість обрала сексуальний образ. На ній була чорна мінісукня на тонких бретельках і з відвертим декольте, яке підкреслило її пишні спокусливі груди.

Джессіка Алвес/Instagram Джессіки Алвес

У Джессіки було ідеально рівне укладання, насичений макіяж і червоний манікюр. Алвес мала розкішний вигляд і не залишилася непоміченою у ресторані.

Нагадаємо, раніше Джессіка Алвес продемонструвала пишні форми у леопардовому бікіні із червоними зав'язками.

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