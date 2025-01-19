Спокуслива білявка: зірка OnlyFans у мінісукні з пишним декольте сходила до ресторану

41-річна телеведуча завжди вбранням підкреслює свої великі груди.
Бразильсько-британська телеведуча, учасниця реалітішоу Celebrity Big Brother і зірка OnlyFans – Джессіка Алвес – опублікувала в Instagram фото, зроблене під час вечері у ресторані.
Для свого виходу знаменитість обрала сексуальний образ. На ній була чорна мінісукня на тонких бретельках і з відвертим декольте, яке підкреслило її пишні спокусливі груди.
У Джессіки було ідеально рівне укладання, насичений макіяж і червоний манікюр. Алвес мала розкішний вигляд і не залишилася непоміченою у ресторані.
Нагадаємо, раніше Джессіка Алвес продемонструвала пишні форми у леопардовому бікіні із червоними зав'язками.
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