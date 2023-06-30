Спокуслива блондинка: модель Playboy у бікіні похизувалася пружними сідницями

Глоя Терае показала, як триває її відпочинок на Ібіці.
Канадська модель Playboy Глоя Терае опублікувала в Instagram пікантне відео з відпочинку.
Красуня релаксувала у басейні. Одягнена вона була у бікіні на зав'язках пастельних відтінках. Глоя похизувалася стрункою фігурою і пружними сексуальними сідницями, якими покрутила на камеру.
Свій аутфіт Терае доповнила гарним укладанням із локонами, рожевими окулярами, прикрасами і червоним манікюром.
Нагадаємо, раніше Глоя знялася у спокусливій фотосесії, у якій вона постала у світло-бежевому купальнику з пітоновим принтом.
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