Спокуслива блондинка: модель Playboy у білому купальнику похизувалася сексуальними грудьми і сідницями

Глоя Терае продовжує спокушати фоловерів гарячими світлинами.
Канадська модель Playboy Глоя Терае знялася у новій пікантній фотосесії і показала підписникам найкращі з неї кадри.
Красуня позувала у номері готелю на березі моря. Перед об'єктивом фотокамери вона постала у суцільному білому купальнику з відвертим декольте.
Глоя спокусливо продемонструвала підтягнуте тіло, сексуальні пишні груди і гарну засмагу.
А ще Терае похизувалася пишними пружними сідницями.
Своє біляве волосся модель уклала у гарні локони і доповнила лук сонцезахисними окулярами у білій оправі та золотими прикрасами. Блакитно-білий манікюр завершив ефектний образ Глої.
Нагадаємо, раніше Глоя Терае продемонструвала спокусливі форми у купальнику з пітоновим принтом, який складався з ліфа-бандо із золотистим кільцем і плавок.
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