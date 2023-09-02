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Спокуслива блондинка: модель Playboy у білому купальнику похизувалася сексуальними грудьми і сідницями

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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Спокуслива блондинка: модель Playboy у білому купальнику похизувалася сексуальними грудьми і сідницями

Глоя Терае/Instagram Глої Терае

Глоя Терае продовжує спокушати фоловерів гарячими світлинами.

Канадська модель Playboy Глоя Терае знялася у новій пікантній фотосесії і показала підписникам найкращі з неї кадри.

Глоя Терае/Instagram Глої Терае / ©
Глоя Терае/Instagram Глої Терае

Красуня позувала у номері готелю на березі моря. Перед об'єктивом фотокамери вона постала у суцільному білому купальнику з відвертим декольте.

Глоя Терае/Instagram Глої Терае / ©
Глоя Терае/Instagram Глої Терае

Глоя спокусливо продемонструвала підтягнуте тіло, сексуальні пишні груди і гарну засмагу.

Глоя Терае/Instagram Глої Терае / ©
Глоя Терае/Instagram Глої Терае
Глоя Терае/Instagram Глої Терае / ©
Глоя Терае/Instagram Глої Терае

А ще Терае похизувалася пишними пружними сідницями.

Глоя Терае/Instagram Глої Терае / ©
Глоя Терае/Instagram Глої Терае

Своє біляве волосся модель уклала у гарні локони і доповнила лук сонцезахисними окулярами у білій оправі та золотими прикрасами. Блакитно-білий манікюр завершив ефектний образ Глої.

Глоя Терае/Instagram Глої Терае / ©
Глоя Терае/Instagram Глої Терае

Нагадаємо, раніше Глоя Терае продемонструвала спокусливі форми у купальнику з пітоновим принтом, який складався з ліфа-бандо із золотистим кільцем і плавок.

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Дата публікації
Перегляди
685
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