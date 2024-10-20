Спокуслива Кайлі Дженнер вийшла на червону доріжку в екстравагантній сукні з прозорим верхом

27-річна зірка реаліті одягла на івент вінтажне вбрання Mugler.
Кайлі Дженнер побувала на галавечорі Academy Museum Gala у музеї Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у Лос-Анджелесі.
Зірка реаліті постала там у пікантному аутфіті. На ній була екстравагантна вінтажна сукня з кутюрної колекції весна-літо 1998 року бренду Mugler, яка чудово підкреслила її сексуальні форми.
Вбрання знизу було чорне, а зверху – прозоре і розшите прозорими паєтками. Під ним не було бюстгальтера, тож на грудях у неї були нюдові наклейки.
Дженнер зробила об'ємне укладання з локонами, макіяж у нюдових відтінках і довгий нюдовий манікюр. Вуха вона прикрасила великими діамантовими сережками.
На заході були також її сестри – Кендалл Дженнер і Кім Кардашян.
Нагадаємо, Кайлі Дженнер у сукні з ефектним декольте сяяла на показі Schiaparelli у Парижі.
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