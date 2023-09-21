Спокуслива крихітка: британська модель у мініатюрному бікіні похизувалася сексуальною фігурою

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – поділилася в Instagram новими пікантними світлинами з відпочинку.

Красуня приймала сонячні ванни на шезлонгу у мініатюрному білому бікіні на зав'язках. Чі похизувалася сексуальною фігурою і спереду, і ззаду.

Арабелла Чі/Instagram

На одному з фото Арабелла спокусливо позує спиною до фотокамери і наче хоче розв'язати свій ліф.

Арабелла Чі/Instagram

Пляжний лук білявка доповнила золотими браслетами, каблучками, сережками і ланцюжками з підвісками. Французький манікюр завершив лук Чі.

Нагадаємо, минулого разу Арабелла Чі у чорному купальнику продемоснтрувала пружні сідниці.

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