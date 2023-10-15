Спокуслива крихітка: британська телезірка у червоному бікіні похизувалася сексуальними сідницями

Глоя Феррі обожнює фотографуватися у купальниках.
Британська телезірка Глоя Феррі опублікувала в Instagram порцію гарячих світлин у новому купальнику.
Красуня показалася у червоному бікіні на зав'язках. Вона зробила селфі у ванній і спальні, а потім сфотографувалася біля басейну.
Феррі похизувалася стрункою фігурою, пласким животом, пишними грудьми і пружними сексуальними сідницями.
А ще Глоя продемонструвала новий колір волосся – вона пофарбувалася у рубіновий відтінок. Свій аутфіт телезірка доповнила макіяжем із накладними пишними віями і довгим нюдовим манікюром.
Нагадаємо, минулого разу Глоя Феррі у шоколадній мереживній білизні продемонструвала спокусливий бюст.
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