Спокуслива штучка: британська телеведуча у рожевій мінісукні з відвертим декольте сходила на вечірку

25-річна Демі Джонс у короткому вбранні блиснула сексуальним бюстом і стрункими ногами.

Під приціл папараці на вулицях Лондона потрапила британська телеведуча Демі Джонс. Дівчина йшла на вечірці BBC Radio 1 Big Weekend.

Демі обрала для свого виходу пікантний лук. Вона одягла рожеву мереживну мінісукню з жовтими акцентами. Вбрання мало відверте декольте, яке підкреслило її спокусливі груди.

Демі Джонс / Фото: Getty Images

Свій лук красуня доповнила золотими мюлями на шпильках і золотою сумочкою. Джонс уклала волосся в локони, зробила макіяж із пишними і довгими віями, одягла у вуха сережки-кільця, а на руки – браслети і каблучки.

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