Спокуслива штучка: Глое Кардашян у бронзовій сукні блиснула сосками

38-річна зірка реаліті у відвертому вбранні з різних ракурсів продемонструвала сексуальні форми.

Глое Кардашян влаштувала фотосесію у сексуальному образі, в якому вона відвідала церемонію CFDA Fashion Awards - "Оскар" у світі моди.

Глоя Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

Зірка реаліті одягла асиметричну бронзову обтислу сукню зі шлейфом від бренду LaQuan Smith з вирізом на животі, який оголював невелику частину бюсту.

Глоя Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

Глоя Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

Тканина так тісно облягала груди Глое, що були помітні соски – це додавало її аутфіту звабливості.

Глоя Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

Глоя Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

Вбрання чудово підкреслило її сексуальну фігуру, яку вона продемнструвала з різних ракурсів.

Глоя Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

Лук Кардашян доповнила босоніжками в тон. Вона зробила тугий пучок і насичений макіяж. У вухах були сережки-цвяшки з камінням. Довгий гострий світлий манікюр завершив ефектний образ Глое.

Глоя Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

Кардашян сфотографувалася також і з самим дизайнером бренду - Лакуаном Смітом.

Нагадаємо, раніше Глое в обтислому комбінезоні і ботфортах звабливо позувала біля драбини.

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