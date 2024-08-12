Спокусливо: британська модель у мініатюрному бікіні релаксувала на пляжі

Арабелла Чі обожнює фотографуватися у сексуальних купальниках, яких у її літньому гардеробі є чимало.
Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – поділилася в Instagram новими світлинами з відпочинку.
Дівчина релаксувала на пляжі на шезлонгу у сексуальному образі. На ній було біле мініатюрне бікіні на шнурівках, яке ледве прикривало її інтимні місця.
Арабелла розпустила волосся, одягла сонцезахисні окуляри і доповнила пляжний лук золотими прикрасами. У руці вона тримала охолоджувальний коктейль.
Нагадаємо, раніше Арабелла Чі продемонструвала струнку фігуру у в'язаному купальнику жовтого кольору з китицями.
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