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Спокусливо позувала у басейні: модель Playboy похизувалася пишним бюстом

Спокусливо позувала у басейні: модель Playboy похизувалася пишним бюстом

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
911
Час на прочитання
1 хв
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Спокусливо позувала у басейні: модель Playboy похизувалася пишним бюстом

Кіндлі Маєрс/Instagram

Кіндлі Маєрс обожнює демонструвати фоловерам свої пишні форми.

Американська модель Playboy – Кіндлі Маєрс – опублікувала в Instagram пікантне відео з відпочинку.

Красуня постала там у чорному бікіні, з насиченим макіяжем очей, пучком на голові і в прикрасах.

Кіндлі спокусливо позувала на камеру, демонструючи свій пишний і сексуальний бюст. У цей час на відео чоловічий голос говорить: "Очі, крихітко, ніколи не брешуть".

Нагадаємо, раніше Кіндлі Маєрс у темно-бежевому шкіряному купальнику продемонструвала струнку фігуру.

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Дата публікації
Перегляди
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