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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
491
Час на прочитання
1 хв

Спокуслива білявка: британська модель у відвертому луку влаштувала гарячу фотосесію

Джессіка Гейл похизувалася обновкою і привабливими формами.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — опублікувала в Instagram серію нових гарячих світлин.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Білявка влаштувала собі фотосесію у відвертому аутфіті на сходах і біля них. Перед фотокамерою красуня постала у темно-карамельному костюмі від бренду Fashion Nova. Він складався з ліфа на бретельках-кісках і довгої спідниці, яка зав’язувалася мотузкою на стегні, оголюючи ногу.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Свій образ Гейл доповнила золотистими босоніжками на шпильках і маленькою білою сумочкою. У неї була об’ємна зачіска з локонами, макіяж із бежевою помадою і лаконічні прикраси.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джессіка позувала з різних ракурсів, демонструючи спокусливу фігуру і гарну засмагу.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Нагадаємо, Джессіка Гейл у червоних стрингах похизувалася пружними сідницями під час відпочинку на Занзібарі.

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